Vaulx Académia, l'association qui vient en aide aux jeunes "invisibles" (vidéo)

Le jeune président de "Vaulx Académia", Jessim Hamza (22 ans) présente à notre micro, les objectifs de cette association installée à Vaulx-en-Velin. Très active sur le terrain, malgré de faibles moyens financiers, elle tient à garder son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique.

SOCIAL - Depuis mars 2021, Vaulx Académia a pour principale mission de soutenir les jeunes de la Métropole de Lyon dit "invisibles". Les explications de Jessim Hamza (22 ans), à la tête de l'association implantée à Vaulx-en-Velin : "On souhaite offrir des opportunités à des personnes qui sont caractérisées d'isolées, indique-t-il sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono". Ce sont des jeunes de foyers, des jeunes de banlieue... Il y a aussi les étudiants qui peuvent se retrouver en difficulté. Ils ne sont ni en emploi ni en formation, ils ne sont pas répertoriés par les services publics. Ils ont disparu des radars."

"Garder notre libre arbitre"

Concrètement quelles sont les aides apportées par Vaulx Académia à cette population défavorisée ? "On répond à un besoin, explique Jessim Hamza. Ça peut être un emploi, un logement, une aide sociale ou tout simplement leur redonner confiance en eux." L'une des particularités de l'association Vaulx Académia, c'est qu'elle refuse de dépendre des collectivités locales. "On ne demande pas de subventions car on tient à garder notre indépendance, assure le jeune homme. On veut garder notre libre arbitre et notre âme (...). On ne veut pas être téléguidés par des courants politiques. On a un objectif : il est social et humain."

Et de conclure avec un slogan qui prend tout son sens : "On travaille avec tout le monde mais pour personne."