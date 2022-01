Le Rhône placé en vigilance neige et verglas, des flocons à Lyon ce vendredi ? 

Ce vendredi 7 janvier, alors qu’il ne devrait pas faire plus de 4 degrés à Lyon, Météo France place le département en vigilance jaune pour la neige et le verglas. Un mélange de pluie et de neige pourrait tomber sur la ville entre 8 et 13 heures.

Depuis le milieu de la semaine, les températures ont fortement chuté après les pics de chaleurs enregistrés entre Noël et le Nouvel An. De 14 degrés mardi, le mercure ne devrait pas dépasser les 4 degrés ce vendredi 7 janvier. Ce retour du froid s’accompagne aujourd’hui d’une vigilance pour risque de neige et verglas sur le département du Rhône. Tous les autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par cette vigilance, à l’exception de la Drôme et de l’Ardèche.

Dans le Rhône, la vigilance jaune activée par Météo France est en vigueur jusqu’à 15 heures, pour le moment, et quelques flocons pourraient même faire leur apparition sur Lyon. Selon l’organisme de prévision météorologique un mélange de pluie et de neige devrait ainsi tomber sur Lyon entre 8 et 13 heures, alors que les températures oscilleront entre 0 et 3 degrés.

Dans l’après-midi, le soleil devrait se montrer à partir de 14 heures et briller dans le ciel lyonnais jusqu’en fin d’après-midi. Le mercure, lui, ne montera pas au-dessus des quatre degrés. Enfin, après 18 heures, le thermomètre devrait progressivement descendre pour se stabiliser à 2 degrés, avant l’arrivée d’un épisode de pluie qui est annoncée pour toute la nuit.