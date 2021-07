Nuit des musées à Lyon : quatre idées de visites originales à faire ce samedi soir

Ce samedi 3 juillet se déroule la 14e Nuit européenne des musées partout en France. À Lyon, les institutions culturelles font aussi durer le plaisir. Petite sélection de visites originales à faire ce soir.

Le principe de la Nuit des musées, c'est que les établissements ouvrent leurs portes gratuitement en nocturne et invitent parfois les visiteurs à participer à des animations inédites. Focus sur quatre musées lyonnais, qui proposent des activités originales ce samedi soir pour faire découvrir leurs collections. Tous les musées participants à l’évènement sont à retrouver ici.

Une nuit pour lever le voile sur les techniques du cinéma

Ce samedi 3 juillet, musée Lumière ouvre gratuitement ses portes de 18h30 à 23h30, l’occasion de revenir là où tout a commencé pour le cinéma. Lieu de l’invention du cinématographe, la rue du premier film rend aujourd’hui hommage à ses créateurs, Louis et Auguste. La visite de leur magnifique demeure familiale est l’occasion de découvrir leurs plus belles trouvailles. Une animation est également proposée ce soir, au prix de 5 euros, pour apprendre à connaître les astuces des réalisateurs derrière la caméra.

Le musée est ouvert gratuitement de 18h30 à 23h30. L'animation, payante, sur les techniques du cinéma est proposée à 19h30 et 21 heures.

Toutes les informations sont à retrouver ici.

Une nuit de danse et de jeux pour aborder la Résistance et de la déportation de manière plus ludique

Au centre d'histoire de la résistance et de la déportation (Lyon 7e), des spectacles de danse, des jeux et une animation retraçant les parcours de vie des jeunes lors de la Seconde Guerre mondiale sont proposés ce soir de 19 heures à minuit. Une nuit pour aborder sous un angle plus ludique des thèmes parfois particulièrement lourds.

Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD), Lyon 7e, de 19 heures à minuit.

Toutes les informations sont à retrouver ici.

Une nuit à la découverte des arts de la calligraphie et de l’imprimerie

De 19 à 23 heures, le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique propose de nombreuses activités au public autour des techniques graphiques de Gutenberg à nos jours. Cette nuit des musées 2021 est notamment l’occasion de venir s’essayer aux techniques de la typographie, de l’estampage ou encore de découvrir les différents aspects de la gravure. Le musée ouvre également l’accès à ses espaces d’expositions.

Samedi 3 juillet de 19h à 23h30. Dans le 2e arrondissement de Lyon.

Toutes les informations sont à retrouver ici.

Une nuit au milieu des véhicules de pompiers des siècles derniers

Ce soir, jusqu'à 22 heures, le musée des sapeurs-pompiers ouvre exceptionnellement sa réserve de véhicules, qui compte plus de 300 engins de sapeurs-pompiers datant du 18e siècle aux années 1990.

Samedi 3 juillet de jusqu'à 22h. Inscriptions au 04 72 17 54 54. La réserve est située au 19bis avenue bataillon carmagnole liberté à Vaulx-en-Velin.

Toutes les informations sont à retrouver ici.

Lire aussi : Lyon : le musée Gadagne célèbre ses 100 ans et ouvre gratuitement ce week-end