Lyon : le musée Gadagne célèbre ses 100 ans et ouvre gratuitement ce week-end

Pour son centenaire, le musée Gadagne, installé dans le 5e arrondissement de Lyon, organise un week-end gratuit ces 3 et 4 juillet. L’occasion de découvrir la richesse des deux musées qu’il abrite, l’un dédié aux arts de la marionnette et l’autre à l’histoire de Lyon.

Ce week-end, le musée Gadagne, véritable institution lyonnaise, célèbre son centième anniversaire. Pour fêter cet évènement, l’établissement culturel du 5e arrondissement de Lyon ouvre gratuitement ses portes au public durant 48 heures. L'occasion pour les visiteurs de découvrir les collections des deux musées qui y sont abrités, le MHL, consacré à l’histoire de Lyon, et le MAM, qui met à l’honneur les arts de la marionnette.

Le musée joue les prolongations ce samedi soir

Profitez-en pour visiter la nouvelle exposition installée à Gadagne, Les Pieds dans l'eau. Vivre avec le Rhône et la Saône. Avant, pourquoi pas, de vous rendre au bord de la Saône où des médiateurs du musée sont installés sur le parvis du Palais de Justice, de 14 heures à 17h30, pour prolonger l’expérience des visiteurs.

Pour les Lyonnais et Lyonnaises qui n’ont encore rien prévu ce samedi soir, sachez que le musée jouera les prolongations, à l’occasion de la nuit européenne des musées, de 19 heures à minuit.

Enfin, ce dimanche matin, de 10h30 à 12h30, parents et enfants, à partir de 5 ans, sont invités à venir "jouer comme à la renaissance" avec osselets, bilboquets, toupies et jeux de cartes dans la cour du musée. Les activités se poursuivront dans l’après-midi avec Les émotions de Ghislain, un spectacle de marionnettes conçu par la Compagnie Kraft en Corps et la création d’une fresque participative avec Toki Art.

