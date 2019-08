Nuit des étoiles : où regarder le ciel à Lyon ?

Deux événements vont être organisés dans l'agglomération lyonnaise vendredi et samedi pour la Nuit des étoiles.

Le club d’astronomie de Lyon Ampère (CALA), en partenariat avec le Planétarium, la Ville de Vaulx-en-Velin et l’association Planète Sciences Auvergne Rhône-Alpes va organiser une observation de la Nuits des étoiles ce week-end.

D'abord ce vendredi 2 août à 20h au parc du Vallon dans le 9e arrondissement. Durant cet événement, des observations du ciel avec les télescopes et lunettes, animées par les astronomes amateurs de l’association et une mini conférence d'astronomie, vont être organisées. L'accès sera libre et gratuit.

Enfin, ce samedi 3 août, au parc François Mitterrand à Vaulx-en-Velin dès la fin d’après-midi, des ateliers et animations, des observations du soleil vont être proposées ainsi qu'une observation à partir de 20h accompagnée de Conférences sur le thème de l’astronomie.

La météo s'annonce dégagée durant ces deux jours ce qui va largement faciliter l'observation de cette Nuit des étoiles.