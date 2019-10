Nouvelle vidéo de L214 sur les veaux issus de la filière laitière

L'association basée à Lyon a publié de nouvelles images sur les élevages laitiers et le sort réservé aux veaux.

L'association L214 a publié ce mardi des images tournées dans un centre de tri de veaux laitiers de la société Ouest Élevage* et dans trois élevages d’engraissement du Finistère travaillant sous contrat d’intégration avec cette entreprise. Des images tournées entre juillet et octobre 2019 qui montrent les conditions de vie des veaux nés dans les élevages laitiers. “Pour que les vaches produisent du lait, il faut faire naître des veaux, explique L214. Les femelles seront généralement gardées pour renouveler le cheptel de vaches laitières, les mâles sont engraissés pour l’abattoir. Les images, commentées par le lanceur d’alerte, montrent ces veaux âgés de deux semaines, tout juste séparés de leur mère, triés dans un centre avant d’être envoyés dans des élevages intensifs pour y être engraissés”. On peut voir ces jeunes animaux frappés à coups de poing et d'autres, tués, très jeunes, car indésirables, du fait de maladie ou d’une trop faible corpulence.

“En France, plus d’un million de jeunes veaux, nés de vaches laitières, sont séparés de leur mère dès la naissance et, pour l’immense majorité, engraissés dans des élevages industriels dans des conditions similaires”, assure l'association.

C'est un salarié de ce secteur d'activité qui a lancé l'alerte avec ces images. “Dans les élevages laitiers, on fait naître plein de veaux pour stimuler la production en lait des vaches. À la naissance on sépare les petits des mères. Dans ce milieu, j’ai vu des gens qui ne se préoccupaient que de l’argent, sans aucun respect pour les animaux, j’ai vu des petits tués à coups de marteau parce qu’ils étaient trop maigres et donc pas rentables, des gens s’amuser à jeter les veaux par-dessus les barrières. Et j’ai vu les lieux dans lesquels on les enferme pour les engraisser. J’étais choqué par l’état sanitaire de certains élevages et par les conditions de vie inacceptables”, dénonce-t-il.

*La société Ouest Élevage est une filiale de Laïta, entreprise coopérative laitière du Grand Ouest appartenant au géant Even. Les marques phares de Laïta sont Paysan Breton, Mamie Nova, Régilait. L’entreprise est également spécialisée dans les marques de distributeur