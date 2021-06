Nouveau tram à Villeurbanne : le tracé choisi au nord des Gratte-Ciel dévoilé ce lundi matin

Où va passer le futur tram T6 nord à Villeurbanne, au nord des Gratte-Ciel ? Deux tracés, un rouge et un vert, ont notamment été soumis à une concertation publique, entre le 15 mars et le 12 avril. La décision est annoncée ce lundi 7 juin. Une décision à suivre sur LyonCapitale.fr

Deux tracés, un rouge et un vert, ont notamment été soumis à une concertation publique, entre le 15 mars et le 12 avril. Ce lundi 7 juin, un bilan de la concertation va être fait et le choix du tracé va être dévoilé par le Sytral.

Quels sont les 2 tracés à l'étude ?

le tracé "rouge" traverse la ZAC des Gratte-Ciel et suit un cheminement plus à l'ouest de la ville pour rejoindre la Doua, par notamment l'avenue Roger-Salengro et l'avenue Gaston-Berger

le tracé "vert" est plus à l'est à partir des Gratte-Ciel et rejoint la Doua par les rues Bienvenue et Jean-Baptiste Clément.

