Isabelle Huault, directrice générale de l'emlyon, est l'invitée de 6 minutes chrono. Internationalisation, ambitions, enquête du parquet de Lyon après un signalement de la Chambre régionale des comptes...

Année chargée pour l'emlyon. Pour ses 150 ans, l'école de management de Lyon - dont le master en management a été classé parmi les dix meilleurs du monde par le Financial Times - annonce l'arrivée de Guillaume Pépy, ex-PDG de la SNCF à la présidence du conseil de surveillance. Une belle prise qui permettra de "faire rayonner l'école", officialise l'entrée de Galileo, leader de l'enseignement supérieur privé en Europe, enregistre une augmentation de capital de 50 millions d'euros et est sous le coup d'une enquête du parquet sur la gestion de l'école entre 2014 et 2020, après un signalement de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes (CRC).