Nord-Est de Lyon : le Col du Pin Bouchain fermé plusieurs nuits

Afin de renouveler la chaussée, des travaux vont être réalisés entre le 19 août et le 22 novembre 2019 sur la RN7 menant au Col du Pin Bouchain.

Des travaux de renouvellement des chaussées vont avoir lieu sur les 4,5 derniers kilomètres de la RN7 menant au Col du Pin Bouchain (côté Rhône), entre le 19 août et le 22 novembre 2019. “Ces travaux consistent en une réfection complète de la chaussée en place pour en améliorer l’adhérence et ainsi contribuer à renforcer la sécurité pour les usagers de cette section de la RN7 particulièrement sinueuse”, assure la préfecture.

Ces travaux vont être réalisés :

soit de nuit, avec fermeture des deux sens de circulation entre 20h et 6h ;

soit de jour, avec maintien du sens de circulation Lyon-Roanne, et mise en place de déviations pour le sens Roanne-Lyon, du lundi 9h au plus tôt au vendredi 17h au plus tard.

Pendant toute la durée des travaux, les deux sens de circulation seront rouverts à la circulation les week-ends, du samedi à 6h au lundi à 9h, a minima. “Le chantier s’organisera en six grandes phases, avec des restrictions de circulation propres à chacune de ces phases et pour lesquelles des itinéraires de déviation seront mis en place pour les véhicules légers d’une part et les poids lourds d’autre part”, précisent les services de l'État dans un communiqué.

Les usagers sont invités à consulter le site www.dir-centre-est.fr pour connaître tous les itinéraires de déviation et les conditions de trafic en temps réel.