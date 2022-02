En 2016, le commissariat de Villefranche-sur-Saône avait le théâtre d’une affaire peu commune. Un policier avait déchargé son arme de service dans le hall du bâtiment, blessant accidentellement l’une de ses collègues. Il a été condamné ce mardi 15 février à 5 mois de prison et une interdiction de port d’arme temporaire.

L’affaire qui était jugée mardi 15 février au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône remonte au 28 octobre 2016 et se déroule dans le commissariat de la ville. À l’époque, un gardien de la paix en service avait accidentellement tiré une balle dans le hall du commissariat faisant une blessée, une collègue policière.

Pensant son arme était vide, l’agent, alors âgé de 44 ans, avait commencé à décharger son pistolet faisant fi des alertes de sa collègue, inquiétée par son comportement. Bien loin de penser qu’une balle était encore logée dans son arme, le gardien de la paix était allé au bout de son action blessant ainsi sa jeune collègue.

Une mauvaise plaisanterie

Lors de son audition devant le tribunal il s’est de nouveau justifié ."Pour moi, je plaisantais. Je pensais que mon arme était déchargée", en vain il a été reconnu coupable et condamné à 5 mois de prison avec sursis, assortis d’une interdiction de port d’arme pendant un an et demi, rapporte Le Progrès. En revanche, cette condamnation ne sera pas inscrite dans son casier judiciaire.