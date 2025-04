Municipales : la réforme "Paris-Lyon-Marseille", une "manoeuvre politique" pour la députée Sandrine Runel 

L’Assemblée nationale a adopté 9 avril la réforme du scrutin pour Paris, Lyon et Marseille. À un an des municipales, la députée socialiste du Rhône Sandrine Runel juge qu’il s’agit d’une "revanche, pas une réforme."

Adoptée par l’Assemblée nationale par 183 voix contre 53 le 9 avril, la réforme du scrutin pour Paris, Lyon et Marseille ne fait pas l’unanimité dans l'hémicycle. Dans un communiqué diffusé le 10 avril, la députée socialiste du Rhône Sandrine Runel dénonce "une manœuvre politique en vue des élections municipales de 2026."

Lire aussi : Ce que changerait la réforme du mode de scrutin à Lyon : un maître de conférences de droit public de Lyon donne les clés pour comprendre les impacts de la réforme du mode de scrutin spécifique à Lyon.

"Incompétence des députés porteurs de ce projet"

"La loi PLM a effectivement besoin d’évolutions et le système actuel est limité : complexité administrative, représentation inéquitable des arrondissements et imprécisions sur le rôle des mairies d’arrondissement. Mais cette évolution ne peut pas se faire au travers d’un projet de loi éclair et mérite du temps, du sérieux, et surtout, de la concertation avec les villes concernées et ses acteurs", lance ainsi la députée du Rhône. À l’initiative de cette réforme, les députés Renaissance Sylvain Maillard et David Amiel, dont Sandrine Runel dénonce "l’incompétence." Ces derniers auraient "découvert" en Commission des lois "l’existence de la Métropole de Lyon (…). Cette ignorance du tissu institutionnel local est alarmante. Comment peut-on être crédible et vouloir légiférer sur un territoire que l’on ne connaît pas ?", tance encore la députée.

Et d’ajouter : "Ce projet de réforme n’a en réalité vocation qu’à faciliter la prise de grandes villes. Changer les règles quand elles ne leur sont pas favorables, voilà un état d’esprit qui s’inscrit complètement dans la continuité de la politique macroniste menée depuis 8 ans. La règle en politique est simple : pour gagner, il faut convaincre, pas réécrire la loi." Sandrine Runel plaide ainsi pour une meilleure concertation avec les villes concernées, incluant notamment "un bulletin unique, garant de transparence pour les électeurs. Une prise en compte de l’évolution démographique des arrondissements lyonnais pour ajuster les conseils municipaux. Un vrai projet de réforme, qui fait la part belle à la démocratie locale et ses enjeux."

Lire aussi :