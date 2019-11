Municipales à Lyon : quand Collomb dévoile sa stratégie pour Bouzerda

L’actuel maire de Lyon, Gérard Collomb, est candidat à la Métropole de Lyon en 2020. Mais qui sera son candidat, ou sa candidate, à la mairie de Lyon ? Peut-être Fouziya Bouzerda, l’élue Modem.

Gérard Collomb, le maire de Lyon, est candidat à la Métropole de Lyon en 2020. Et pas à sa succession à la mairie. En 2020, les municipales et les métropolitaines seront deux élections très différentes. Si vous vous mélangez les pinceaux, si vous ne comprenez pas tout, et c’est normal, on a essayé de déchiffrer les deux élections ici.

Collomb est donc candidat à la Métropole de Lyon, investi par la République en Marche, où il sera notamment opposé à l’actuel président de la Métropole, David Kimelfeld. Les quatre députés En Marche de Lyon ont d’ailleurs décidé de soutenir Kimelfeld (lire ici). Mais le maire de Lyon est assez largement en tête des sondages à la Métropole, en tout cas au 1er tour.

Bouzerda pas encore investie par En Marche

Mais à la mairie de Lyon, le flou règne. Qui sera le "candidat" de Collomb ? Plusieurs noms circulent. Yann Cucherat, Jean-Yves Sécheresse mais surtout Fouziya Bouzerda, l’élue Modem et aussi présidente du Sytral.

Bouzerda a été investie par le Modem. Mais pas encore par La République en Marche. Le parti du président ne semble pas vraiment emballé par l’idée de "laisser" Lyon, ville gagnable pour En Marche, au Modem.

"Il faut faire campagne sans faire campagne"

Sauf que Gérard Collomb a montré par le passé, notamment lorsqu’il était au PS, qu’il n'écoutait pas toujours les directives parisiennes lorsqu’il s’agissait des affaires lyonnaises. Dans M le magazine du Monde, samedi, il en a dit un peu plus sur la candidature Bouzerda : "Fouziya a des opposants et je crois qu’il faut la protéger, ne pas trop l’exposer. Donc il faut faire campagne sans faire campagne, au moins jusqu’en janvier". Comprenne qui pourra.

