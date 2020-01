Municipale à Lyon : les têtes de liste dans les 9 arrondissements de Lyon

Les élections municipales auront lieu à Lyon les 15 et 22 mars 2020. Et il y aura un nouveau maire de Lyon, puisque Gérard Collomb, l'actuel maire, n'est pas candidat à la mairie de Lyon en 2020. Tour d'horizon des candidats à la mairie de Lyon, et aux mairies des 9 arrondissements.

A la mairie de Lyon, les principaux candidats sont connus :

Agnès Marion, 42 ans (Rassemblement national).

Etienne Blanc, 65 ans (Les Républicains).

Denis Broliquier, 58 ans (Les Centristes).

Eric Lafond, 47 ans (100 % citoyens).

Yann Cucherat, 40 ans (En Marche, Modem)

Georges Képénékian, 70 ans (En Marche-dissident).

Grégory Doucet, 46 ans (EELV).

Sandrine Runel, 40 ans (PS, PC, Place Publique, Nouvelle Donne, Générations, Manufacture de la Cité).

Nathalie Perrin-Gilbert, 48 ans (divers gauche, soutenue par la France Insoumise).

D'après une enquête IFOP Fiducial pour Lyon Capitale et Sud Radio, publiée jeudi, Doucet et Cucherat sont en tête avec 22 % des voix au 1er tour, devant Blanc (14 %), Perrin-Gilbert (13 %) et Képénékian (9 %).

Et maintenant par arrondissement, tous les principaux candidats, toutes les têtes de liste, sont également connus.

Lyon 1er :

André Gachet (liste Runel), Catherine Heranney (liste Képénékian), Mark Lavoye (liste Cucherat), Myriam Fogel-Jedidi (liste Blanc), Jean Perrot (liste Marion), Sylvain Godinot (liste Doucet), Xavier Calmard (liste Broliquier), Nathalie Perrin-Gilbert et Malika Haddad-Grosjean (liste Perrin-Gilbert)

Lyon 2e :

Jean-Marie Sauboua (liste Runel), Grégory Dayme (liste Képénékian), Anne-Sophie Condemine (liste Cucherat), Pierre Oliver (liste Blanc), Jean-Claude Vitau (liste Marion), Valentin Lungenstrass (liste Doucet), Denis Broliquier (liste Broliquier), Nathalie Carlino et Pierre Triollier (liste Perrin-Gilbert)

Lyon 3e :

Stéphanie Léger (liste Runel), Georges Képénékian (tête de liste En Marche-dissident), Carole Burillon (liste Cucherat), Béatrice de Montille (liste Blanc), Michel Dulac (liste Marion), Grégory Doucet (liste Doucet), Françoise Deydier (liste Broliquier), Nicolas Planchon et Najwa Sahloul (liste Perrin-Gilbert)

Lyon 4e :

Aline Guitard (liste Runel), Sylvie Palomino (liste Képénékian), Vanessa Dequidt (liste Cucherat), Anne Pellet (liste Blanc), Marie de Kervereguin (liste Marion), Rémi Zinck (liste Doucet), Gauthier Blin (liste Broliquier), Alexandre Chevalier et Brigitte Gillet (liste Perrin-Gilbert)

Lyon 5e :

Eric Prost (liste Runel), Beatrice Gailliout (liste Képénékian), Yann Cucherat (liste Cucherat), Anne Prost (liste Blanc), Olivier Pirra (liste Marion), Nadine Georgel (liste Doucet), encore à déterminer (liste Broliquier), Tristan Debray et Laure Porthe (liste Perrin-Gilbert)

Lyon 6e :

Quentin Picard (liste Runel), Anne Brugnera (liste Képénékian), Ludovic Hernandez (liste Cucherat), Pascal Blache (liste Blanc), Jacky Copede (liste Marion), Florence Delaunay (liste Doucet), Matthieu Sausset (liste Broliquier)

Lyon 7e :

Sylvie Tomic (liste Runel), Loïc Graber (liste Képénékian), Jean-Yves Sécheresse (liste Cucherat), Emilie Desrieux (liste Blanc), Justine Dufour (liste Marion), Fanny Dubot (liste Doucet), Saïdi Ali Chellali (liste Broliquier), Laurent Bosetti et Caroline Ramirez (liste Perrin-Gilbert)

Lyon 8e :

Sandrine Runel (tête du liste PS), Laura Ferrari (liste Képénékian), Charles-Franck Levy (liste Cucherat), Stéphane Guilland (liste Blanc), Agnès Marion (liste Marion), Sonia Zdorovztoff (liste Doucet), Lylia Soukehal (liste Broliquier), Matthieu Azcue et Michèle Le Dily (liste Perrin-Gilbert)

Lyon 9e :

Emmanuel Giraud (liste Runel), Pierre-Emmanuel Martin (liste Képénékian), Gérard Collomb (liste Cucherat), Karine Gaudinet-Guérin (liste Blanc), Thibaut Monnier (liste Marion), Camille Augey (liste Doucet), Yvon Perez (liste Broliquier), Adrien Drioli (liste Perrin-Gilbert).

Les têtes de liste par arrondissement du candidat Eric Lafond ne sont pas encore connues.

