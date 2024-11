Mort de Thomas à Crépol : la préfecture de la Drôme interdit les rassemblements ce weekend

Alors qu'un rassemblement devait avoir lieu ce samedi 30 novembre à Romans sur Isère dans la Drôme, un an après la mort de Thomas Perotto à Crépol, la préfecture a décidé d'interdire tous les rassemblements.

Il y a un an, le jeune Thomas Perotto avait perdu la vie après une rixe dans un bal de Crépol, dans la Drôme, touché par arme blanche. Un an après, plusieurs rassemblements devaient se tenir dans plusieurs villes du département mais la préfecture a décidé de les interdire.

"L’anniversaire du décès du jeune Thomas PEROTTO ainsi que le décès récent de Nicolas DUMAS sont venus exacerber et raviver les tensions entre groupes d’idéologies opposées" début la préfecture de la Drôme. Nicolas Dumas avait été tué par balle à la sortie d'une discothèque, en Ardèche, au début du mois de novembre 2024.

"Cette récupération fait l’objet depuis plusieurs semaines de nombreux tractages, courriers et déclarations publiques laissant craindre des troubles importants et des affrontements idéologiques à Romans-sur-Isère, Bourg-de-Péage, Crépol et Valence, le 30 novembre prochain" poursuit la préfecture. Le collectif d'ultradroite "Justice pour les nôtres" avait multiplié ces derniers jours les tractages pour appeler à se rassembler ce 30 novembre à Romans sur Isère.

Ce weekend, le collectif avait même renommé certaines rues de Romans sur Isère du nom des deux jeunes, Thomas Perotto et Nicolas Dumas.

"Les rassemblements en lien avec la commémoration du décès de Thomas PEROTTO ou encore le décès récent de Nicolas DUMAS, ainsi que ceux en réaction à ces rassemblements au motif de lutte contre le racisme, de haine, de francocide, d’insécurité ou encore d’immigration, sont interdits du samedi 30 novembre 2024 - 8h00 au dimanche 1er décembre - 20h00 à Valence, Romans-sur-Isère, Bourg-de-Péage et Crépol" a décidé la préfecture.