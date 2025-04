La Ville de Lyon prépare un second recours pour réclamer à l'État le remboursement de frais engagés par la collectivité dans l'hébergement d'urgence.

C'était une première en France. Fin mars, la justice administrative condamnait l'État à indemniser des frais engagés par la Ville de Grenoble et la Communauté de communes de Bayonne pour la mise à l'abri de familles à la rue, sans solution d'hébergement proposée par la préfecture.

Cette procédure judiciaire avait également été engagée les villes écologistes ou socialistes de Lyon, Strasbourg, Rennes et Bordeaux, afin de pointer du doigt l'État sur la question de l'hébergement d'urgence.

2,7 millions d'euros réclamés

La Ville de Lyon, elle, a réclamé à la préfecture un remboursement à hauteur de 300 000 euros, qui auraient été dépensés en 2022 et 2023. Selon nos confrères de Tribune de Lyon, la collectivité prépare d'ores et déjà un second recours. Et ce, alors que la première action n'a pas encore été inscrite au calendrier du tribunal administratif lyonnais.

La seconde procédure concernerait, d'après nos confrères, le remboursement des frais d'hébergement d'urgence sur la période fin 2023-2024. La somme est évaluée à 2,4 millions d'euros, et aurait permis d'offrir des nuits d'hôtel ou d'aménager des lieux pour les sans-abris.

