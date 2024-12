Mise à l'abri de jeunes isolés : un collectif de soutien "salue" la décision de la Ville de Lyon

Le collectif Soutien-Migrants Croix-Rousse "salue" la mise à l'abri de 160 jeunes isolés par la Ville de Lyon.

La Ville de Lyon a annoncé mercredi 18 décembre qu'elle allait mettre à l'abri 160 jeunes isolés en recours de minorité qui survivaient actuellement au square du Béguin dans le 7e arrondissement de Lyon, avec l'aide notamment du collectif Soutiens-Migrants Croix-Rousse.

"Nous demandons aux instituions responsables de s'inspirer dès à présent de l'exemple donné par la Ville de Lyon"

Dans un communiqué diffusé jeudi 19 décembre, ce dernier "salue la mise à l'abri bientôt assurée par la mairie de Lyon et Axentia" (propriétaire du bâtiment). "Les 160 jeunes pris en charge pourront enfin poursuivre leur scolarité et leur procédure de recours dans des conditions dignes", se félicite le collectif.

Et de conclure : "Nous demandons aux instituions responsables de s'inspirer dès à présent de l'exemple donné par la Ville de Lyon pour que la présomption de minorité soit enfin respectée."

Pour rappel, le bâtiment utilisé pourra accueillir 160 personnes et sera disponible "dans quelques semaines" et cela jusqu'à octobre 2025. A l'issue de quoi le site fera l'objet d'un projet immobilier de logement de la part de son propriétaire. Le centre d'accueil et de mise à l'abri temporairement installé dans cet immeuble sera géré par la municipalité via son centre communal d'action sociale (CCAS).

Lire aussi : La Ville de Lyon va mettre à l'abri 160 jeunes migrants du square Béguin