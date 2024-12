En grève, les pompiers de nouveau reçus à la préfecture du Rhône

Photo d’illustration pompiers en grève. (Photo by Fiora Garenzi / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Le préfet du Rhône délégué à la sécurité et à la défense recevra des représentants des pompiers de la métropole de Lyon vendredi 20 décembre.

Les représentants de sapeurs-pompiers du SDMIS de la métropole de Lyon seront reçus par le préfet délégué à la défense et à la sécurité vendredi 20 décembre "pour une ultime réunion de l'année 2024", indiquent-ils.

Cette rencontre fait suite à l'envoi d'un courrier par l'intersyndicale dans lequel elle dénonce la "méthode de dialogue social" et la "gestion des effectifs opérationnels" du préfet Antoine Guérin.

"Depuis novembre 2024, plusieurs plaintes ont été déposées pour mise en danger d'autrui et entrave à la distribution des secours. Être informé de ces faits et persister dans l'inaction vous rend probablement complice", lance l'intersyndicale qui continue de demander des affectifs supplémentaires et des revalorisations.