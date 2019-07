Michelle Obama à Lyon pour la Coupe du monde féminine de football ?

Des personnalités des États-Unis et du Pays-Bas feront le déplacement à Lyon ce soir pour assister à la finale de la Coupe du monde féminine de football aux côtés d'Emmanuel Macron. Michelle Obama pourrait bien être de la partie elle aussi.

Si les Français n'auront pas l'occasion d'acclamer leur équipe cet après-midi au stade de Lyon, ils pourront se consoler en encourageant les États-Unis ou le Pays-Bas aux côtés de personnalités venus spécialement pour l'occasion. Le Président de la République Emmanuel Macron sera bien sûr aux premières loges, accompagné de l'ambassadrice des États-Unis en France, Jamie McCourt, et du roi des Pays-Bas, Willem-Alexander. Le Progrès parie sur la présence de Michelle Obama. Le quotidien a en effet "appris par une indiscrétion que des services de sécurité étaient en repérage à Décines-Charpieu", et plus particulièrement ceux de la famille Obama.

Si elle devait venir ce soir, la présence de Michelle Obama pourrait donner un coup de fouet à l'équipe américaine. Le président des États-Unis Donald Trump ne sera pas présent, au soulagement de la capitaine de l'équipe Megan Rapinoe qui ne semble pas le porter dans son cœur. Elle a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne se rendrait pas à la Maison Blanche, quelle que oit l'issue de cette finale. Une décision qui est mal passée auprès de Donald Trump. Sur Twitter, il lui a rétorqué de "terminer le travail avant de parler".