Mezerg performera au Lyon Street Food festival en juin

Artiste aussi créatif que déjanté, Mezerg jouera de son fameux "piano boom boom" le 13 juin, au Lyon Street Food festival.

En 2023, le Lyon Street Food festival battait son record d'affluence en accueillant 45 000 visiteurs sur quatre jours. Un an plus tard, l'évènement phare de la culture street-food déménageait des anciennes usines Fagor-Brandt, dans le 7 arrondissement de Lyon pour s'installer aux Grandes locos de la Mulatière. Qui dit nouveau chapitre, dit programmation de qualité pour l'édition 2024 du festival culinaire qui se tiendra du 13 au 16 juin prochain !

Les plus gourmands auront le choix avec la présence de 120 chefs, lesquels présenteront leurs spécialités locales, françaises ou venues d'ailleurs. Parmi eux prendra place Mauro Colagreco. Le chef italio-argentin est propriétaire du restaurant Le Mirazur à Menton, triplement étoilé par le guide Michelin et élu "meilleur restaurant du monde" en 2019. Inspiré par Bernard Loiseau, Alain Ducasse ou encore Alain Passard, Mauro Colagreco est Chevalier de la Légion d'honneur depuis 2021.

Musique électronique et "piano boom boom"

Et puisque le Lyon Street Food festival n'est pas seulement une démonstration culinaire, côté musique, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands. Une soixantaine de concerts et DJ sets est prévue avec, en tête d'affiche, Marc Mezergue dit "Mezerg", artiste français influencé par le genre techno et les musiques électroniques.

Ce claviériste et homme-orchestre au talent reconnu à l'international a la particularité de composer la rythmique de ses morceaux avec ses pieds sur une grosse caisse, une caisse claire et des cymbales. Pour la basse et les harmonies, le musicien utilise des claviers. Il nomme ce concept étonnant le "piano boom boom". Pour assister au set endiablé de Mezerg, rendez-vous le 13 juin au Lyon Street food festival !

