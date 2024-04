En Champions Cup, le Lou Rugby éliminé sèchement par les Bulls

Image d’illustration (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Le Lou Rugby est sorti de la Champions Cup par la petite porte cet après-midi après son lourd revers face aux Sud-Africains des Vodacom Bulls (59-19).

Très mal embarqué en Top 14 avec une inquiétante 12e place au classement, le Lou devait faire bonne figure en huitième de finale de Champions Cup pour tenter de sauver les meubles d'une saison en dents de scie. Et pourtant, la performance d'aujourd'hui restera comme l'une des plus désastreuses de l'année.

Avec une équipe largement remaniée, les lyonnais tentent de développer leur jeu mais se heurtent directement à l'agressivité defensive des Vodacom Bulls. À la 28e minute, les hommes de Fabien Gengenbacher sont largement derrière au score après trois essais transformés de leurs adversaires (21-0). Ils réussissent néanmoins à concrétiser une action offensive avant de déchanter une nouvelle fois avant la pause (28-7).

Neuf essais encaissés par le Lou

Revenu avec de meilleures intentions, le Lou marque un essai de pénalité à la 47e minute, provoquant un carton jaune et l'exclusion d'un joueur des Bulls pendant 10 minutes. Pourtant à 14 contre 15, les Rouge et Noir plongent définitivement et voient les Sud-Africains applatir encore cinq fois dans leur en-but, pour un total de neuf essais inscrits. L'addition est sâlée au coup de sifflet final (59-19).

Désormais éliminé de la Champions Cup, le Lou Rugby va désormais batailler pour rester en Top 14 la saison prochaine. Prochaine étape, un déplacement à Perpignan, samedi 21 avril, 17h.