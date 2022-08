Ce jeudi 25 août, un meurtre a été commis à l’Isle-D’abeau. Le mis en cause, harcelé par sa victime, a reconnu les faits.

C’est aux alentours de 3h45 ce jeudi 25 août à Four que le mis en cause a interpelé un témoin. Il souhaitait prévenir la gendarmerie qu’un meurtre avait été commis. Après avoir avoué son crime, il a été placé en garde à vue à 3h55 pour homicide volontaire. L’affaire a été confiée au parquet de Vienne en co-saisine aux gendarmes de la brigade des recherches de Bourgoin-Jallieu et de la section de recherche de Grenoble.

Le mis en cause de 22 ans et la victime du même âge se seraient disputés la veille aux alentours de 19h. Le suspect aurait été giflé, des témoins étaient présents.

La victime et le mis en cause s’était donné rendez-vous

Humilié à plusieurs reprises, le jeune originaire de Villefontaine décide de venir armé au rendez-vous fixé. Au moment des faits, il lui tire dessus à deux reprises sur un parking à Villefontaine, vers 2 heures du matin. Il a ensuite amené la victime, blessée, à l’Isle-D’abeau et lui a tiré dessus une troisième fois avec un fusil à canon scié calibre 12mm.

Le mis en cause a été entendu ce jeudi 25 août et a reconnu les faits. Il a été déféré aujourd’hui devant un juge d’instruction du pôle criminel de Grenoble. Son casier judiciaire portait une unique condamnation en 2021. Il avait écopé de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour détention et transport de stupéfiants.