Métropole de Lyon : une pétition pour sauver la maternité de Rillieux-la-Pape

La maternité Natecia à Rillieux-la-Pape va être transférée dans un autre établissement du même groupe, situé à Lyon. Lundi 25 avril, une pétition en contestation a été lancée par le personnel et a récolté plusieurs centaines de signatures.

La maternité Natecia de Rillieux-la-Pape va prochainement fermer ses portes. Nos confrères de Radioscoop révèlent qu'un transfert des patientes est même prévu dès le 1er juin, dans le 8e arrondissement de Lyon. Lundi 25 avril, une pétition a été mise en ligne par le personnel pour contester la décision prise par la direction. Cette fermeture serait due à une baisse des naissances et à un manque de personnel au sein de l'établissement.

"Nous déplorons les méthodes utilisées par notre direction pour cette fermeture. L'équipe ne s'est pas sentie écoutée et soutenue. Nous avions de nombreux projets de service qui ont été mis en place en fin d'année 2021, qui avaient pour but de faire augmenter le nombre de naissances", a fait valoir le personnel dans un texte qui accompagne la pétition . "Malheureusement on ne nous a pas laissé le temps de mener à bien nos projets ; et ainsi de prouver leur efficacité dans l'augmentation du nombre de suivis des patientes", a-t-il déploré. Depuis son lancement, la pétition a déjà recueilli près de 700 signatures. Objectif : atteindre la barre symbolique des 1 000 signataires pour sauver la structure médicale.