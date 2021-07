Métropole de Lyon : une fuite de GPL à Dardilly

(Photo by PHILIPPE HUGUEN / AFP)

Les pompiers sont intervenus ce jeudi matin au centre commercial Auchan de Dardilly, dans la Métropole de Lyon. Les secours ont dû gérer une fuite de GPL.

Ce jeudi matin, aux alentours de 8h20, les pompiers sont intervenus au centre commercial Auchan de Dardilly, commune de la Métropole de Lyon, nous indique Le Progrès. Une citerne blanche de GPL a subi une microfuite au niveau du raccord de fond de cuve.

Un important dispositif de secours a été mis en place pour colmater et sécuriser les lieux, avec notamment un barrage d'eau afin de disperser le gaz. Les accès à la station-service et au parking du supermarché ont bien évidemment été interdits. Un périmètre de sécurité a été instauré, ce qui a entraîné des complications pour les automobilistes, notamment au niveau de la RN6 et de l'avenue de la Porte-de-Lyon, qui sont coupées à la circulation. Cela a pour conséquences de créer des bouchons sur cette voie jusqu’à Champagne.

La fuite barrée avant 10h

La fuite a été neutralisée avant 10 heures, toutefois, le dispositif a été maintenu le temps de procéder à des mesures pour écarter tout risque d’explosion.