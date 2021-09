Métropole de Lyon : un tramway déraille après un accident avec une voiture

Une rame du tramway T2 a déraillé ce lundi 20 septembre, après une collision avec une voiture. L’incident a fait deux blessés légers, interrompant la circulation sur une partie de la ligne pendant plusieurs heures.

Alors que le réseau TCL est fortement perturbé ce lundi par le mouvement de grève des conducteurs lyonnais, ce matin un accident est venu perturber un peu plus la circulation sur ligne de tramway T2. Il était environ 9h30 lorsqu’une voiture et une rame de tram sont entrées en collision, allée des Parcs, à Saint-Priest, non loin de la station "Hauts de Feuilly".

Selon l’exploitant du réseau TCL, Keolis, le conducteur du véhicule n’aurait pas respecté la priorité, avant de percuter le nez de la rame sur le côté droit. Sous l’impact, celle-ci a déraillé, faisant deux blessés légers, qui ont dû être transportés à l’hôpital, rapportent les sapeurs pompiers du Rhône.

La circulation perturbée durant plusieurs heures

Les opérations pour relever la rame et la remettre sur le rail, afin de l’évacuer, ont duré plusieurs heures avant que la circulation ne puisse reprendre normalement sur la ligne, aux environs de 13 heures.

La rame accidentée sera mise de côté, le temps de permettre aux expertises d’usages de se tenir, avant d’être réparée et remise en circulation, précisent les services de Keolis.

