Les TCL sont en grève ce lundi, fortes perturbations sur tout le réseau

Un mouvement social d’importance touche le réseau des TCL ce lundi 20 septembre sur la totalité de la Métropole de Lyon. Les chauffeurs ont fait valoir leur droit de grève, ce qui perturbe la circulation de nombreux tramways et bus.

Depuis ce lundi 20 septembre, les chauffeurs de bus des TCL ont entamé un mouvement de grève pour dénoncer une hausse de l’insécurité et des conditions de travail qui se dégradent. Pour mémoire, c’est un incident survenu le 1er septembre dernier sur la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon qui avait mis le feu aux poudres. Un chauffeur de bus, qui n’était plus en service, avait essuyé plusieurs coups de feu alors qu’il était à l’intérieur de son bus. "Tout ça, c’est notre quotidien. On est le premier rempart entre notre direction et les usagers, et quand quelqu’un veut se défouler sur un bus, c’est le chauffeur qui prend et personne d’autre", racontait un gréviste présent au dépôt de Vaise lundi 13 septembre, lors d’un premier mouvement social.

Certains grévistes devraient rejoindre le mouvement aux heures de pointe seulement, quand d’autres resteront mobilisés toute la journée. Un rassemblement est également prévu, en milieu de matinée, devant le siège de l’exploitant du réseau TCL Kéolis.

Toutes lignes qui connaissent des perturbations

Tramway :

La ligne T1 circulera avec une fréquence comprise entre 11 à 13 minutes, au lieu de 5 à 7 minutes ;

La ligne T2 circulera avec une fréquence comprise entre 10 à 11 minutes, au lieu de 5 à 7 minutes ;

minutes ; La ligne T3 circulera avec une fréquence comprise entre 9 à 13 minutes, au lieu de 6 à 9 minutes ;

minutes ; La ligne T4 circulera avec une fréquence de 10 minutes, au lieu de 8 à 9 minutes ;

La ligne T5 ne circulera pas (un report est possible sur la ligne T2, C15 ou 52) ;

La ligne T6 circulera avec une fréquence de 20 minutes, au lieu de 10 minutes ;

La ligne T7 ne circulera pas (un report est possible sur la ligne T3 ou 85).

Bus :

Les lignes suivantes ne circuleront pas : C15E, 5, 8, 10E, 14, 15, 15E, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 34, 35, 39, 45, 46, 49, 54, 55, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 73, 76, 78, 79, 80, 81, 87, 89E, 90, S1, S4, S6, S9, S11 et S12 ;

La ligne C6 circulera uniquement entre Campus Lyon Ouest et Gare de Vaise (fréquence de 15 minutes) La ligne C7 circulera entre Hôpitaux Sud et Jean Macé (fréquence de 15 minutes) ;

La ligne C9 circulera uniquement entre Hôpitaux Est et Part-Dieu (fréquence de 15 minutes) ;

La ligne C12 circulera uniquement entre Hôpital Feyzin Vénissieux et Jean Macé (fréquence de 15 minutes) ;

La ligne C14 circule uniquement entre Les Sources et Gare de Vaise (fréquence de 15 minutes) ;

La ligne 31 circule uniquement entre Cité Edouard Herriot et Gare de Vaise (fréquence de 12 à 20 minutes) ;

La ligne 88 circulera uniquement entre Gare d’Oullins et Hôpitaux Sud (fréquence de 20 à 30 minutes) ;

Les lignes citées ici circuleront avec des fréquences allégées : C1, C3, C5, C6E, C8, C10, C11, C13, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C24, C25, C26, 2, 3, 7, 9, 10, 20, 26, 33, 37, 38, 40, 43, 52, 60, 64, 67, 70, 71, 77, 85, 89, 93, 95, 98.

Les services des transports en commun lyonnais précisent que toutes les autres lignes de bus, Métro et lignes scolaires Junior Direct circuleront normalement.