Métropole de Lyon : quels sont les grands parcs ouverts ?

Plus d'une semaine après le début du déconfinement, de nombreux parcs sont désormais ouverts dans la métropole de Lyon.

Plusieurs parcs de la métropole de Lyon sont désormais ouverts comme Parilly, Miribel (réservé aux cyclistes et piétons), le domaine de Lacroix-Laval, les berges du Rhône et rives de Saône. Le président de la métropole, David Kimelfeld, a choisi d'ouvrir le maximum d'espaces pour permettre aux personnes de sortir tout en respectant la distanciation physique.

De son côté, la ville de Lyon a également choisi d'ouvrir l'ensemble de ses 300 parcs, squares et jardins, comme Gerland, Blandan et l'emblématique parc de la Tête d'or. Pendant deux mois de confinement, la nature a repris ses endroits dans plusieurs lieux et la ville a décidé : "de limiter au strict minimum les zones de tontes pour expérimenter l’accueil du public sur des prairies naturelles, et laisser au maximum s’exprimer la flore spontanée et sauvage et poursuivre et développer encore plus les inventaires flores sur l’ensemble des sites, afin de mieux évaluer la richesse écologique et l’évolution des espaces verts".

Dans l'ensemble des parcs plusieurs restrictions restent en vigueur :