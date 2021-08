Métropole de Lyon : prison ferme pour les auteurs d'une agression homophobe à Givors

Lundi, trois prévenus ont été condamnés à respectivement 12, 10 et 7 mois de prison ferme en comparution immédiate. Ils étaient jugés pour une agression à caractère homophobe à Givors, commune de la Métropole de Lyon.

A peine majeurs, trois individus ont été condamnés ce lundi en comparution immédiate par le tribunal de Lyon indique Le Progrès. Les trois suspects étaient jugés pour une agression à caractère homophobe à Givors. Ils ont écopé respectivement de 12, 10 et 7 mois de prison ferme pour des faits qui remontent au 20 août dernier.

Les trois prévenus avaient donné rendez-vous via un site de rencontres à leur victime près de l'autoroute A7, avant de violemment la prendre à partie. Ils lui ont ensuite dérobé son l’argent et sa voiture. Ils avaient été interpellés quelques heures plus tard à Vienne (Isère).

Ils ont nié le caractère homophobe de l'agression

A la barre, les trois comparses ont nié le caractère homophobe de ce guet-apens. Deux des condamnés ont été maintenus en détention à l'issue du procès.