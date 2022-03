Ce dimanche 27 février vers Bron, en périphérie de Lyon, un cortège composé d'une centaine de motos et de quads s'est réuni. Après des déambulations sur le périphérique, la police a mis fin au défilé. Deux hommes ont été jugés ce mardi et ont écopé de prison avec sursis.

Une centaine de véhicules ont déambulé dans la métropole lyonnaise ce dimanche 27 février. De très nombreux deux-roues et quads se sont rassemblés à Bron, près de Lyon, aux alentours de 14 heures. Ils se sont ensuite dirigés vers le périphérique en réalisant des figures dangereuses. Ils ont finalement été interceptés par les forces de l'ordre alors qu'ils se dirigeaient vers la Place Bellecour, où une manifestation en soutien de la population ukrainienne se déroulait.

Cinq individus, dont 3 mineurs, ont été arrêté à Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, Bron et dans le 8e arrondissement de Lyon. Ils ont ensuite été placés en garde à vue et ont tous reconnu les faits reprochés. Les autres membres du long cortège se sont séparés en début de soirée. Certains d'entre eux ont pris la direction de Villeurbanne quand d'autres sont partis vers Vaulx-en-Velin. Les deux individus majeurs interpellés sont présentés au parquet de Lyon mardi 1er mars en vue d'un jugement en comparution immédiate. Concernant les trois mineurs, ils sont présentés devant le juge pour enfant dans l'attente d'une mise en examen. Les deux majeurs interpellés ont été jugés mardi 1er mars, ils ont écopé de quatre mois de prison avec sursis et 200 euros d’amende, révèle le Progrès.