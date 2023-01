Fabien Bagnon, vice-président en charge des mobilités, et Bruno Bernard, président de la Métropole. @MétropoledeLyon

La Métropole de Lyon va modifier les modalités et le montant du forfait mobilités durables pour ses agents.

Lors du prochain conseil de la Métropole de Lyon ce lundi 23 janvier, les élus seront invités à voter une délibération proposant d'augmenter le montant du forfait mobilités durables pour ses agents ainsi que pour les employés des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

Vélo, covoiturage, trottinette...

Ce forfait permettait, jusqu'à la parution d'un nouveau décret en décembre 2022, aux salariés des secteurs privés et public de bénéficier d'une indemnisation de leur trajets travail-domicile s'ils l'effectuent en vélo ou en covoiturage.

Suite à deux décrets de décembre 2022, la Métropole de Lyon étend les modalités d'attribution aux agents effectuant leur déplacements en scooter ou trottinette en libre service ainsi qu'en véhicule d'autopartage électriques et hybrides rechargeables.

300 € dans le public, 800 € dans le privé

Le montant maximum de l'indemnisation passera quant à lui de 200 € à 300 €, si l'agent utilise un mode de transport éligible pendant au moins 100 jours.

La Métropole de Lyon déplore cependant "l'absence d'alignement de ce dispositif avec le secteur privé et le manque d'ambition de l'Etat dans ce domaine". En effet, les agents du secteur public ne bénéficient pas d'un remboursement de leur trajets effectués en transport en commun, contrairement au privé.

Aussi, un salarié du privé peut percevoir jusqu'à 800 € par an au titre du forfait mobilités durables, contre 300 € maximum pour un agent du public. "La Métropole souhaite donc alerter le Gouvernement sur ces décalages et l'invite, en conséquence, à aller plus loin", peut-on lire dans le projet de délibération.