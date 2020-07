Métropole de Lyon : les métros A et B ne circulent plus ce mardi

Un incident technique paralyse les lignes A et B du métro lyonnais depuis le début d'après-midi. Une reprise est attendue pour 15h.

Maj à 15h40 : les lignes A et B ont totalement repris.

Les TCL annoncent une perturbation majeure ce mardi après-midi. Après un incident technique au niveau d'une liaison radio, l'électricité a dû être coupée sur les lignes A et B. Ces dernières ne circulent donc plus depuis 13h30. Des bus ont été mis en place entre Charpennes et Vaulx-en-Velin La Soie sur la ligne A. Ils desservent l'ensemble des stations de la ligne. Sur la B, les bus desservent les stations entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et Gare d'Oullins. Une reprise de la circulation est attendue pour 15h. Le retour à la normale a pris du temps en raison de la coupure de l'énergie et de l'évacuation de quatre rames.