À l’occasion des Journées du patrimoine 2022, Lyon Capitale vous a concocté sa liste, non-exhaustive, d’activités ou de lieux à découvrir en famille à Lyon et dans la métropole.

Comme chaque année, les Journées européennes du patrimoine proposent une large palette d'activités pour satisfaire petits et grands. Ce samedi 17 et dimanche 18 septembre, les plus jeunes auront l'occasion de participer à ce rendez-vous culturel incontournable.

Le chantier de Fourvière

Les plus curieux sont invités à s'immerger dans les pas d'un sculpteur, d'un architecte ou d'un mosaïste pour découvrir les coulisses de la construction de cet emblème de Lyon. Une visite ludique et interactive idéale pour les enfants de 6 à 12 ans. Egalement au menu : un atelier participatif où les enfants pourront reconstruire la basilique de Fourvière à l'aide d'un matériau original... Des Kapla.

Un voyage dans le temps façon Sherlock Holmes

Au Fort du Payet, à Dardilly, un escape game géant pouvant réunir 50 personnes en même temps rythmera ce week-end culturel. Disponible à partir de 8 ans le samedi 17 de 15 heures à 16 heures 30. Inscription obligatoire par téléphone ( 04 78 35 08 02 ) ou par mail à mediatheque@mairie-dardilly.fr.

De la BD aux archives départementales et métropolitaines

Dans le troisième arrondissement de Lyon, l'auteure de BD et illustratrice Emilie Garcia propose une initiation à l'art de la bande dessinée. Pendant deux heures, les jeunes dessinateurs en herbe pourront réaliser leurs premières planches. Disponible les samedi et dimanche de 14 heures à 16 heures à partir de 8 ans. Réservation au 04 72 35 35 00 ou par mail à archives@rhone.fr ou sur le site archives.rhone.fr.

Balades contées à Neuville-sur-Saône

Des ballades musicales, immersives, contées sont organisées avec la conteuse Violaine Ferrandis. Objectif : découvrir l'hôtel de ville de Neuville-sur-Saône, et ce dès 6 ans. Le dimanche à partir de 10 h 30 jusqu'à 15 h 30. La balade dure 1h et peut compter 20 personnes maximum. Inscription par téléphone au 07 69 81 48 97 ou par mail à violaineferrandis@gmail.com. Point de rendez-vous à la mairie.

Escape Game place des Jacobins

Le John Doe Escape Game débarque place des Jacobins. Les participants auront comme mission de lutter contre une agence machiavélique comptant utiliser les antennes relais de certains sites emblématiques de Lyon afin d'orchestrer le plus grand piratage de l'histoire. Les samedi et dimanche de 10h à 19h, réservation ici.

Le public pourra rencontrer Charles Dairay, maître carillonneur de l'Hôtel de Ville et la musicienne coréenne Miryong Pantos. Disponible les samedi et le dimanche de 10h30 à 13h30. Rendez-vous place de la Comédie.