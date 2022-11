Métropole de Lyon : les comptes bancaires d'intérimaires prélevés après un piratage d'Adecco

Des centaines d'intérimaires des agences Adecco ont été prélevés sur leur compte bancaire après un piratage du groupe d'intérim basé à Villeurbanne.

Depuis mardi 8 novembre, des centaines d'intérimaires des agences Adecco, basées à Villeurbanne, ont été prélevés de près de 50 € sur leur compte après le piratage du groupe d'intérim rapporte Le Progrès. Le groupe a confirmé avoir été victime d'un piratage de ses données informatiques et une cellule de crise a été créée au sein de l'entreprise, l'une des plus importantes du secteur.

Le journal Libération rapporte de son côté que les syndicats CFDT et CGT ont invité les intérimaires touchés à faire opposition le plus rapidement possible et se "manifester auprès auprès de [leur] agence de rattachement". Adecco n'a pas réagit officiellement sur le sujet.

A lire sur le sujet : la Ville de Lyon hérite d'un million d'euros, légué par le fondateur d'Adecco à sa mort