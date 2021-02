Métropole de Lyon : les chantiers de la première semaine de mars

Des travaux d’entretien sont programmés toute la semaine du 1er au 7 mars sur les routes lyonnaises, principalement de nuit.

Tunnel sous Fourvière

Le tunnel de Fourvière sera fermé le 1er mars de 21h à 6h, en direction de Marseille, entre le nœud du Valvert et la sortie Lyon Centre, puis le lendemain en direction de Paris.

Sur l’autoroute A6

La circulation sera réduite le 1er mars de 9h à 17h en direction de Marseille, entre Villefranche-sur-Saône et le noeud de Anse. Puis de nouveau le 4 mars, de 9h à 16h, entre la jonction avec l'A466 et la jonction avec l'A89, pour permettre des travaux d'entretien de la chaussée.

Périphérique Nord

À l'exception du boulevard Valvert, tous les travaux sur le périphérique Nord dureront de 20h à 6h et avec une circulation qui sera seulement réduite.

Le tunnel de Rochecardon en direction de Genève le 1er mars, puis du 2 au 4 mars inclus dans les deux sens.

Le tunnel de la Duchère du 3 au 4 mars, en direction de Paris.

Le tunnel de Caluire, le 1er, 3 et 4 mars en direction de Genève et le 2 mars dans les deux sens.

Le tunnel Bellevue le 4 mars.

Le boulevard Valvert aura sa circulation réduite en direction de Paris, le 3 mars, de 14h à 16h.