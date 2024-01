Métropole de Lyon : les agriculteurs vont bloquer l'A47 et l'A6 à Givors et Limonest

Les autoroutes A47 et A6 seront bloquées demain par des syndicats d'agriculteurs à Givors et Limonest.

Alors que l'autoroute A7 est bloquée depuis 4 h ce mardi matin dans la Drôme, la FDSEA 69 et le syndicat des Jeunes agriculteurs prévoient de nouveaux blocages dans la métropole de Lyon ce mercredi. A Givors, des agriculteurs bloqueront l'A47 en milieu d'après-midi dans les deux sens de circulation, confirme à Lyon Capitale, Pascal Gouttenoire, président de la FDSEA. A Limonest, le blocage sera mis en place sur l'autoroute A6, là-aussi, dans les deux sens de circulation.

"Aujourd'hui, on dit stop", lancent les syndicats dans un communiqué de presse déplorant en vrac, "les importations de produits alimentaires qui sont en totale distorsion de concurrence avec les produits français", le "double discours qui dit vouloir maîtriser l'inflation alimentaire tout en protégeant les agriculteurs" et "les freins distorsifs qui empêchent les producteurs français de produire et d'assurer la souveraineté alimentaire de la France".