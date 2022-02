Lucien Barge, le maire LR de Jonage, a parrainé Eric Zemmour pour la présidentielle. Mais il soutient "ardemment" la candidate Valérie Pécresse, clame-t-il à Lyon Capitale.

"Non, non, je ne soutiens pas Zemmour", affirme ce mercredi à Lyon Capitale le maire LR de Jonage et conseiller de la Métropole de Lyon, Lucien Barge.

Surprise mardi dans la liste des parrainages pour la présidentielle. Avec le parrainage de Lucien Barge pour le candidat Eric Zemmour. Et pas pour celle de sa famille politique, Valérie Pécresse.

"Parrainer, ça ne veut pas dire soutenir"

"Ce n'est pas un soutien à Eric Zemmour. Je soutiens ardemment Valérie Pécresse. Je suis Républicain. Mais c'est normal qu'il n'y ait pas que le Rassemblement national qui s'exprime. Il faut laisser s'exprimer Eric Zemmour. Je l'ai donc parrainé pour qu'il s'exprime. C'est le rôle des maires. Parrainer, ça ne veut pas dire soutenir", clame Lucien Barge à Lyon Capitale. Barge est le 2e conseiller métropolitain de Lyon à parrainer Zemmour après l'élu de Vénissieux Christophe Girard qui soutient lui Zemmour (lire ici).

"Ce que je souhaite, c'est que Pécresse soit au second tour et qu'on n'ait pas un second tour Macron - Le Pen. J'ai déjà distribué des tracts pour Valérie Pécresse. Je la soutiens", conclut le maire de Jonage.

Lucien Barge fait partie du groupe du principal groupe d'opposition à la Métropole de Lyon, celui du rassemblement de la droite et du centre.

