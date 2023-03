Près de Lyon : la centrale nucléaire du Bugey bloquée par les salariés grévistes

Plus de 400 salariés grévistes se sont réunis mardi 21 mars devant la centrale nucléaire du Bugey pour protester contre la réforme des retraites.

Au lendemain de l'adoption définitive de la réforme des retraites au Parlement après le rejet de deux motions de censure, les Français sont nombreux à montrer leur mécontentement. A Lyon, les mobilisations se poursuivent dans les rues, dans les gares, à la raffinerie de Feyzin TotalEnergies, ainsi qu'à la centrale nucléaire du Bugey dans l'Ain. Depuis 5h45 ce mardi matin, environ 400 à 500 grévistes se sont mobilisés pour tenir le piquet de grève. "Le but c'est de montrer à Macron que sa réforme on n'en veut pas. On fera grève jusqu'au rejet", indique Christophe Paul de la CGT Bugey à Lyon Capitale. Pour l'heure, les syndicats prévoient une reconduction de la grève dans tous les sites des centrales nucléaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pas de baisse de production

Même s'ils sont nombreux à s'opposer à la réforme (adoptée) des retraites, cette grève n'a pas pour objectif de réduire la production d'électricité à la centrale. "Pour des raisons de sûreté, on ne peut pas manœuvrer les quatre tranches de la centrale", assure le syndicaliste, avant d'ajouter "il y a un événement de sûreté qui fait que les tranches produisant chacune 960 mégawatt sont non manoeuvrables". Neuf autres sites de production en France sont toutefois impactés par les grèves.

