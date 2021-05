Métropole de Lyon : lancement d'un numéro vert pour les personnes handicapées et leurs aidants

À partir du 6 mai 2021, une plateforme téléphonique est mise en place dans le Rhône. Elle vise à aider les personnes en situation de handicap et leurs aidants en difficulté à cause de la crise sanitaire.

Sur le territoire du Rhône et de la Métropole de Lyon, un numéro vert destiné aux personnes handicapées et leurs aidants, est opérationnel à partir du jeudi 6 mai 2021. L’Agence régionale de santé, la Maison départementale métropolitaine des personnes handicapées, le Conseil départemental du Rhône et la Métropole de Lyon sont en charge de ce dispositif.

Le numéro est national et mis en place par le Secrétariat d’État chargé des Personnes Handicapées, mais il s’appuie sur des acteurs régionaux. Le fonctionnement est simple. Il faut composer le numéro 0 800 360 360 qui renvoie directement vers une équipe de conseillers du département du Rhône et de la Métropole de Lyon. Le numéro est accessible aux personnes sourdes ou malentendantes.

Le numéro 0 800 360 360 renvoie directement vers une équipe de conseillers du département du Rhône et de la Métropole de Lyon.

Suite à l'appel de ce numéro, des solutions pourront être proposées : une aide à la reprise des soins et des accompagnements interrompus pendant le confinement, des solutions de répit ou de relayage à domicile pour les proches aidants ou de l'accompagnement renforcé pour des besoins rendus plus complexes ou des troubles aggravés par la crise.