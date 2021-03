Métropole de Lyon : la collecte saisonnière de déchets va reprendre

Plusieurs points provisoires et saisonniers de collecte de déchets verts vont de nouveau ouvrir dans la métropole de Lyon.

La métropole de Lyon a annoncé ce vendredi la reprise de la collecte saisonnière des déchets verts dans 11 communes de l’agglomération lyonnaise. Cette dernière, qui est gratuite, est réservée aux particuliers résidant sur le territoire de la métropole de Lyon. Tous les déchets végétaux sont acceptés : tonte de pelouse, taille de haies, branchages, feuilles mortes… Ces points de collectes ont été mis en place pour désengorger les déchèteries. Les 19 déchèteries métropolitaines restent toujours accessibles à ces déchets et aux autres déchets des ménages.

La valorisation de déchets verts représente en tonnage 20 % des déchets ménagers et assimilés recyclés à l’échelle de la métropole. Ces déchets sont transformés sur les plateformes de compostage de Ternay, Décines-Charpieu et Anthon (38). Le compost est ensuite utilisé localement pour amender les sols des céréaliers, des maraîchers, des producteurs bio ou alimenter les paysagistes, les collectivités et les fabricants de terreau.

Calendrier de la collecte

Quincieux : parking du boulodrome :

27 mars -10 avril -24 avril -7 mai -22 mai -5 juin.

Lissieu : parking du CTM (7, route de Limonest) :

20 mars -3 avril -17 avril -30 avril -15 mai -29 mai.

Dardilly : parking face au lycée hôtelier Rabelais (chemin du Dodin) :

27 mars -10 avril -24 avril -15 mai -22 mai -5 juin.

Albigny-sur-Saône : parking rue Jean Chirat (en face du parc de l’Accueil) :

20 mars -3 avril -17 avril -30 avril -15 mai -29 mai.

Fontaines-Saint-Martin : site Soliman Pacha (esplanade Charles de Gaulle) :

20, 27 mars -3, 10, 17, 24, 30 avril -7, 15, 22, 29 mai -5 juin.

Saint-Cyr-au-Mont d’Or : parking-relais (angle route de Saint-Romain et rue du Stade) :

20, 27 mars -3, 10, 17, 24, 30 avril -7, 15, 22, 29 mai -5 juin.

Collonges au Mont-d’Or : rue des Sablières :

20 mars -3 avril -17 avril -30 avril -15 mai -29 mai.

Couzon-au-Mont-d’Or : parking du stade : (croisement rue G. Péri et rue JB Anjolvy) :

27 mars -10 avril -24 avril -15 mai -22 mai -5 juin.

Marcy l’Etoile : avenue Bourgelat (parking à l’entrée de la commune de Marcy l’Etoile) :

20, 27 mars -3, 10, 17, 24, 30 avril -7, 15, 22, 29 mai -5 juin.

Charly* : rue Jean-Baptiste Frenet :

27 mars -10 avril -24 avril -15 mai -22 mai -5 juin.

Jonage* : rue de Verdun (entre le boulevard Pradel et la rue Fontaine) :

27 mars -10 avril -24 avril -15 mai -22 mai -5 juin.

Horaires d’accès à ces points de collecte : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. (13h-18h les vendredis)

* Sur présentation d’un justificatif de domicile