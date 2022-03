Trois personnes ont été interpellées en début de semaine suite à un vol de cartes de carburant d'une entreprise de poids lourds, située à Vénissieux, au sud de Lyon. Le préjudice est estimé à 20 000 euros.

Pour certains, faire son plein d'essence a coûté moins cher que les prix affichés en stations-services ces dernières semaines. Et c'est une société de vendeurs de poids lourds qui en a fait les frais.

Après une enquête réalisée en interne à l'entreprise, le gérant d'une société de vente de camions à Vénissieux a porté plainte jeudi 17 mars pour un vol de cartes de carburant au sein de sa structure. Face à la situation et un préjudice estimé à 20 000 euros, une enquête était confiée à la Sûreté départementale du Rhône.

Moins de deux semaines plus tard, les enquêteurs arrivaient à identifier les voleurs. Il s'agirait de deux hommes et une femme qui utilisaient les cartes dérobées pour remplir des bidons d'essence et les revendre à moindre coût à des particuliers. Une opération illégale alors même que le prix à la pompe ne cessent d'augmenter depuis des semaines. Plus encore, l'un d'eux faisait marcher son réseau personnel pour que ses proches fassent des pleins d'essence contre des prix au litre inférieurs à celui affichés en stations-service.

Trois personnes interpellées

Les trois compères étaient finalement interpellés lundi 28 et mardi 29 mars. Lors des perquisitions, les enquêteurs retrouvaient plusieurs jerricans, 5 cartes d'essences volées à la société et du matériel permettant de remplir un réservoir. 2 400 euros en liquide et une Audi Q5 d'une valeur de 20 000 euros étaient également saisis par la police "au titre des avoirs criminels".

En garde à vue, le trio reconnaissait les faits et était présenté ce mercredi 30 mars au parquet du tribunal judiciaire de Lyon, en vue d'un jugement en comparution immédiate.