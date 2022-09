Sélection de vélos : en selle pour la rentrée !

Notre sélection de vélos dans les boutiques spécialisées lyonnaises, pour tous les usages et tous les budgets.

Eovolt - Afternoon

Un vélo électrique pliant multi-usages

Assemblés à Genas dans l’Est lyonnais, les vélos de la marque Eovolt sont un gage de qualité. Le modèle Afternoon est multi-usages. On peut à la fois le plier pour prendre les transports en commun et rouler sur les berges du Rhône pour une promenade en famille grâce à ses roues de vingt pouces. Équipé d’une fourche suspendue, il vous permettra un amortissement et une stabilité optimale en toutes circonstances. Livré prêt à rouler avec garde-boue. Autonomie de 70 à 100 km.

Prix : 2 099 €. Disponible à la boutique Uniques

84, avenue Maréchal-de-Saxe, Lyon 3e – 04 78 68 00 38

Peugeot - VAE e-Legend eLC01

Style et efficacité

Disponible en cinq coloris et avec deux motorisations différentes (moteur pédalier ou moteur roue avant), ce vélo ravira tous celles et ceux qui veulent allier style, praticité et efficacité, pour des balades pouvant aller jusqu’à 80 km. La version moteur central offre une assistance proportionnelle à l’effort fourni par le cycliste, avec une puissance capable de transformer les montées de Fourvière ou Croix-Rousse en faux plat, tandis que la version à moteur roue avant permet un démarrage plus dynamique.

Prix : 1 655 € pour le modèle avec moteur roue avant et 1 975 € pour la version moteur central. Disponible chez Peugeot Cycles Lyon – 31, rue de la Thibaudière, Lyon 7e – 09 50 20 29 77

Ultima - Multipath

Le vélo électrique, recyclé et modulaire

La start-up lyonnaise Ultima Mobility est l’un des acteurs innovants du marché du vélo électrique. Son modèle, le Multipath, a l’énorme avantage d’être un vélo modulaire. Il offre la possibilité de choisir son modèle en fonction de la configuration souhaitée : version city, trekking, cargo et cargo family pour correspondre au mieux au mode de vie de chaque utilisateur. Gage de qualité, 90 % de ses composants sont fabriqués en France et les vélos sont assemblés dans l’usine Ultima Mobility à Saint-Priest. Sa batterie intégrée offre une autonomie jusqu’à 100 km et son moteur bénéficie de la dernière technologie avec son couple de 130 Nm. Livré chez vous ou chez le revendeur de votre choix.

Prix : à partir de 2 990 €. Disponible au magasin Montcycle

57, cours Richard-Vitton, Lyon 3e – 07 69 07 76 80

Montcycle organise une journée de test le samedi 10 septembre 2022 de 10h à 17h

Holland Bikes - Ltd 20

Un vélo urbain vintage

À l’occasion de ses 20 ans, l’enseigne Holland Bikes propose un vélo urbain en édition limitée conçu en collaboration avec la marque belge Achielle – qui produit entièrement ses vélos. Alliant élégance, esthétique vintage et technologie contemporaine, ce vélo Ltd 20, au cadre acier léger et à la position droite ajustable typique des vélos hollandais traditionnels, vous procurera plaisir et confort durant vos trajets. De couleur bleu nuit, il est équipé d’une transmission Shimano Alfine 8 vitesses à courroie Gates Carbon Drive, de freins à disques hydrauliques, d’un porte-bagages et de garde-boue en métal, d’une dynamo de moyeu, d’une selle et de poignées en cuir Brooks.

Prix : 1 499 €. Disponible à la boutique Holland Bikes

28, quai Victor-Augagneur, Lyon 3e – 04 72 04 22 49 ou 06 49 75 72 98 – lyon@hollandbikes.com

O2 Feel - ISWAN A8 Di2

Un VAE avec boîte automatique

L’A8 Di2 est un vélo électrique urbain à boîte automatique qui offre un changement automatique de vitesse. Il n’y a donc plus à jouer de la molette pour changer de braquet selon la pente. Une technologie qui ravira les cyclistes débutants pas toujours très à l’aise avec les variations de vitesse. Équipé du moteur Shimano STEPS E5000, ce VAE est conseillé pour un usage sur le plat ou des reliefs modérés.

Prix : 2 599 €. Disponible à la boutique Uniques – 84, avenue Maréchal-de-Saxe – 04 78 68 00 38

La bonne idée

Cyclétic, un café-vélo pour réparer et souffler

Avec le boom du vélo, Lyon voit apparaître des lieux dédiés à la petite reine. Dans le 3e arrondissement, sur le cours Lafayette, Cyclétic a ouvert en 2020 un café-vélo où les propriétaires d’un deux-roues peuvent faire réparer leur monture ou acheter des accessoires tout en buvant un verre.

Le café est ouvert du lundi au samedi et propose à la consommation les cafés du torréfacteur lyonnais Mokxa et des thés Nunshen. Un service de restauration en partenariat avec le restaurant Øslow, situé à la Part-Dieu, est également possible. Cyclétic propose par ailleurs la location et la vente de vélos électriques pour le grand public, mais aussi les entreprises et collectivités.

Cyclétic – 250, cours Lafayette, Lyon 3e – 07 71 26 57 80

Les bons plans

Une offre de location B2B

L’entreprise lyonnaise Uniques possède un réseau de points de vente et de location de vélos électriques à Lyon et Chambéry, avec notamment des modèles de la marque lyonnaise Eovolt.

Mais Uniques se développe principalement grâce à ses offres de location à destination des entreprises, comme nous l’explique Édouard Noël, son co-fondateur. “80 % de notre chiffre d’affaires, c’est notre offre pour les collectivités et les entreprises. On a trois offres. D’abord, une offre “vélo service”. On met des vélos à la disposition des salariés dans une entreprise, sans application, ni borne de recharge. Ensuite, nous avons une offre de “libre-service”. On installe une flotte de vélos avec des bornes de recharge. On l’a fait pour BioMérieux par exemple. Dans le loyer mensuel, il y a les vélos, les bornes de recharge, l’application et les accessoires. Enfin, nous avons une offre “vélo de fonction” que l’on propose aux salariés et dont la location est remboursée en partie par l’employeur.”

Plus d’informations sur https://uniques.fr/

Un chèque vélo pour la reprise d’une voiture

C’est une offre inédite que propose la boutique Le Comptoir du Cycle à Lyon. Cette enseigne vient d’être rachetée par ORA7, spécialiste du reconditionnement de voitures. Une fusion qui a abouti sur un concept innovant : Le Comptoir du Cycle propose désormais à ses clients de reprendre leur vieille voiture en échange d’un bon d’achat pour un vélo. “On est parti du constat qu’il y a moins de primes actuellement pour acheter un vélo.

On propose donc d’expertiser une voiture pour une reprise avec en échange un bon d’achat pour un vélo-cargo par exemple”, confie Mathieu, co-fondateur du Comptoir du Cycle.

Cette boutique loue également ses vélos en leasing. “Pour acheter un vélo-cargo, le client va payer 500 euros d’entrée puis verser un loyer mensuel pendant 24, 30 ou 36 mois. À la fin de son contrat, il a une valeur de reprise. Soit il lève l’option d’achat, soit il arrête, soit il repart sur un nouveau contrat. La majorité des gens lève l’option d’achat”, poursuit Mathieu.