Plusieurs élus et militants écologistes de la métropole de Lyon soutiennent l'action en référé-liberté engagée au niveau national pour modifier la limite de déplacement 1h/1km afin de créer un “égal accès à la nature”.

Dans un communiqué, plusieurs élus et militants écologistes de la métropole de Lyon ont soutenu la démarche de référé-liberté initiée le 17 novembre dernier par Europe Écologie Les Verts et Génération Écologie pour demander au gouvernement d’abroger la limite 1h/1km “et d’adopter les mesures permettant d’assurer un égal accès à la nature à toutes et tous.”

“Un contact direct et fréquent avec la nature est essentiel à la santé et à l’équilibre de tout un chacun. Il favorise activité physique et bien-être psychique. Bien que le confinement est rendu nécessaire pour lutter contre la pandémie de Covid-19, la limite 1h/1km imposée par le gouvernement est disproportionnée et contraire à l’objectif poursuivi de protéger notre santé”, estiment-ils.

Au-delà de la contrainte pour réaliser une activité sportive, les signataires déplorent que cette règle soit “porteuse d’inégalités sociales et environnementales entre celles et ceux qui vivent à proximité d’un espace vert ou naturel et les autres ; entre les personnes qui ont accès à un jardin et celles qui sont confinées dans un appartement.” Et d'ajouter : “De plus cette mesure porte atteinte au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, proclamé à l’article 1er de la Charte de l’environnement.”

Le référé-liberté a été déposé devant le Conseil d'État et une réponse est attendue sous huit à dix jours.

Les signataires :

Maxime MEYER, Président de France Nature Environnement Rhône

Noëlle DHORNE et Ophélie PETIT, Co-Présidentes d’Arthropologia

Catherine CREUZE, Présidente du Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de l’île de Miribel-Jonage (SYMALIM)

Jérôme BUB, Président du Syndicat Mixte du Rhône des Iles et Lônes (SMIRIL)

Pierre ATHANAZE, Vice-Président de la Métropole de Lyon en charge de l’environnement

Anne GROSPERRIN, Vice-Présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’eau

Nicolas HUSSON, Adjoint au Maire de Lyon en charge de la Biodiversité et de la nature en ville

Vinciane BRUNEL-VIEIRA et Benjamin BADOUARD, Co-Président·es du groupe Les Ecologistes à la Métropole de Lyon

Carole SAMUEL et Patrick ODIARD, Co-Président·es du groupe Les Ecologistes à la Ville de Lyon

Sébastien CHATAING, Conseiller Municipal Délégué au Lien entre activité physique et santé à la Ville de Villeurbanne

Béatrice DELORME, Maire de Saint-Germain-au-Mont-d’Or Laurence FRETY, Première Adjointe au Maire de Givors