Métropole de Lyon : des consultations psychologiques gratuites jusqu'à la fin de l'année

La Métropole de Lyon met en place des consultations gratuites avec des psychologues, sur rendez-vous et jusqu'à fin 2021.

La Métropole de Lyon met en place une aide à destination des personnes en situation de détresse psychologique. Elles pourront prendre rendez-vous jusqu'à fin 2021 dans plusieurs lieux d'accueil, auprès de spécialistes de la santé mentale. La Métropole évoque l'impact psychologique de la crise sanitaire et ses conséquences, et mentionne "le mal-être, la dépression, le suicide et les violences intra-familiales" comme difficultés qui peuvent être abordées lors de ces séances.

En cas d'urgence, notamment d'envies suicidaires, vous pouvez contacter le 15 ou vous rendre aux urgences.

Cinq maisons de la Métropole accueille ces séances de soutien psychologique :

À Lyon 3

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi à la MDM Lyon 3, 149 Rue Pierre Corneille

Prise de rendez-vous par mail point.ecoute.lyon3@grandlyon.com ou par téléphone 07 64 78 83 44

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi à la MDM Lyon 3, 149 Rue Pierre Corneille Prise de rendez-vous par mail point.ecoute.lyon3@grandlyon.com ou par téléphone 07 64 78 83 44 À Givors

Les mercredi et vendredi à la MDM de Givors Prévert, 6 rue Jacques Prévert

Prise de rendez-vous par mail point.ecoute.givors@grandlyon.com ou par téléphone 07 64 78 83 43

Les mercredi et vendredi à la MDM de Givors Prévert, 6 rue Jacques Prévert Prise de rendez-vous par mail point.ecoute.givors@grandlyon.com ou par téléphone 07 64 78 83 43 À Grigny

Le jeudi à la MDM de Grigny, 36 Avenue des Arondières

Prise de rendez-vous par mail point.ecoute.grigny@grandlyon.com ou par téléphone 07 64 78 83 43

Le jeudi à la MDM de Grigny, 36 Avenue des Arondières Prise de rendez-vous par mail point.ecoute.grigny@grandlyon.com ou par téléphone 07 64 78 83 43 À Vaulx-en-Velin

Les mercredi, jeudi et vendredi à la maison de la Métropole Jaurès, 2 rue Georges Chevallier.

Prise de rendez-vous par mail point.ecoute.vaulx@grandlyon.com ou par téléphone au 07 64 78 83 38

Les mercredi, jeudi et vendredi à la maison de la Métropole Jaurès, 2 rue Georges Chevallier. Prise de rendez-vous par mail point.ecoute.vaulx@grandlyon.com ou par téléphone au 07 64 78 83 38 À Vénissieux

Deux lieux vous accueillent sur rendez-vous : Les mercredi et vendredi à la MDM Vénissieux Sud Le Coralin, 2 bis avenue Marcel Cachin et Le jeudi à la MDM Vénissieux Parilly, 3 bis Place Grandclément

Prise de rendez-vous par mail point.ecoute.venissieux@grandlyon.com ou par téléphone 07 64 78 83 39

Une plateforme téléphonique accompagne les personnes atteintes de troubles mentaux et leurs proches : 0 805 05 05 69 de 8h à 20h ou par mail contact@livesantementale.fr

Pour les étudiants de la Métropole, vous pouvez bénéficier d'une écoute ou de consultations gratuites de plusieurs façons :