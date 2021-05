Métropole de Lyon : collision entre un bus scolaire et deux camions à Givors

(Photo by PHILIPPE HUGUEN / AFP)

Ce mercredi en fin de matinée, une collision impliquant deux camions et un bus transportant 34 enfants a eu lieu sur l'A47 près de Givors. Des blessés sont à déplorer.

Vers 11 heures, un incident impliquant deux camions et un bus transportant 34 enfants s'est produit sur l'A47 à hauteur de Givors, en direction de Lyon. Parmi les passagers du car, des collégiens de St-Etienne qui se rendaient à une sortie scolaire, certains seraient légèrement blessés indique le Progrès.

Toutefois, aucun pronostic vital n'est engagé d'après le quotidien régional. Deux personnes sont en urgence relative et une adolescente de 15 ans se trouve dans un état grave. Ses jours ne sont pas en danger. Selon les premiers éléments, le bus aurait heurté le poids lourd devant lui et ce dernier a semble-t-il ensuite tapé le camion qui le devançait. Un important effectif de secours a été déployé et la circulation est très difficile dans le sens ouest-est.

Une cellule psychologique a été ouverte

Les enfants ont été pris en charge par des équipes professionnels et une cellule psychologique a été ouverte à la maison citoyenne de Presqu’île Canal.