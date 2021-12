Métropole de Lyon : Coeur de pirate annule son concert au Radiant-Bellevue

En raison de soucis de santé, l’artiste canadienne a annoncé l’annulation de son concert prévu mercredi 15 décembre au Radiant-Bellevue, à Caluire-et-Cuire.

Attendue à Caluire-et-Cuire ce mercredi 15 décembre, la chanteuse pop canadienne, Coeur de Pirate, ne montera finalement pas sur la scène du Radiant-Bellevue à 21h30. Dans un message posté sur son compte Twitter, l’artiste québécoise explique "reporter [ses] trois derniers concerts" pour des raisons de santé.

"Je comprends la frustration et la déception, mais je dois écouter mon corps et les recommandations de mon médecin. Ma fin de grossesse s’annonce un peu plus intense que prévue et je pense que j’ai un peu surestimé mes capacités en partant en tournée", a confié la jeune femme de 32 ans.

Je vous ❤️ pic.twitter.com/G8vrRW9xME — Coeur de pirate (@beatricepirate) December 11, 2021

C’est la deuxième fois que sa venue au Radiant est reportée, elle l’avait été une première fois le 23 mars 2021 en raison de la crise sanitaire. Les personnes en possession d’un billet peuvent le conserver puisque le concert a été reprogrammé au 17 septembre 2022.