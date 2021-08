Métropole de Lyon : à Décines, la mairie veut reporter les mariages en cas de troubles sur la voie publique

Rodéos urbains, circulation sur le parvis, carrefours bloqués... la municipalité veut prévenir les débordements des invités lors des mariages en menaçant de les repousser. Ce genre de mesures ont déjà été prises dans plusieurs villes de France.

C'est le 1er adjoint, Jean-Emmanuel Alloin (LR), délégué à l’Espace public, aux Travaux, au Patrimoine communal, à la Prévention et tranquillité publique, qui porte le projet. Il l'annonce dans un post Facebook daté du 31 juillet, puis a accordé un entretien à Actu.fr pour expliquer la volonté politique de la mairie de Décines-Charpieu.

L'élu dit vouloir lutter contre "l'impunité" des personnes coupables de délits routiers lors des mariages et assurer la tranquillité et la sécurité des riverains habitant près de la mairie. "Ce n'est pas la majorité des mariages mais il faut que ça cesse, ça ne doit pas devenir une coutume", soutient-il auprès de Lyon Capitale. Il évoque des cas de rodéos à moto, des personnes sortant des habitacles des voitures ou un blocage de la circulation.

L'application de cette mesure, prévue pour septembre 2021, passera par la modification ou la publication de plusieurs textes municipaux.

Modification de la charte des mariages et arrêté

La mairie ne pourrait pas annuler purement le mariage, mais le reporter est possible. Si le mariage est célébré un samedi, il sera reporté au prochain jour ouvré, c'est-à-dire le lundi. La mairie prévoit de modifier la charte des mariages pour y intégrer une clause spécifiant que le mariage peut être annulé en cas de trouble à l'ordre public. "Je vais également recevoir tous les futurs mariés avec José Mercadier, l'élu à l'état civil, pour leur montrer les locaux, leur expliquer le déroulement de la cérémonie mais aussi sur la partie circulation des véhicules, ce qui est possible et pas possible", développe Jean-Emmanuel Alloin. Un rendez-vous qui n'avait pas lieu auparavant.

"L'élu en charge du mariage aura un retour du centre de supervision de la police", explique Jean-Emmanuel Alloin, 1er adjoint.

Un arrêté sera également pris par la mairie, en septembre, pour réglementer la circulation sur le parvis et faciliter la verbalisation. Ces deux textes, la charte et l'arrêté, commenceront à être mis au point fin août par l'équipe municipale. L'élu espère arriver à une version finale autour du 10 septembre. Plusieurs réunions sont prévues, notamment avec la police municipale qui sera partie prenante de l'application de la mesure, via la vidéosurveillance. "L'élu en charge du mariage aura un retour du centre de supervision de la police", explique le 1er adjoint. Suivant les infractions constatées, l'élu pourra choisir de mettre fin au mariage et de le reporter.

D'autres mesures pour les mariages

Les rodéos et autres problèmes liés à la circulation ne seront pas les seules nouvelles mesures dans la charte des mariages à venir à Décines-Charpieu. "La musique sera interdite sur le parvis, spécifie Jean-Emmanuel Alloin. Car lorsqu'on enchaîne 6 ou 7 mariages dans la journée, après j'ai des doléances des habitants". Du fait du nombre de mariages à célébrer, les retards de plus de 15 minutes ne seront plus tolérés, entraînant report ou annulation du mariage. "Le manque de ponctualité ne doit pas avoir d'influence sur le mariage suivant", justifie le 1er adjoint.



Pas de musique et pas de riz ou de pétales de fleurs non plus à la sortie de la mairie. "Cela va être interdit aussi car après il faut nettoyer, et ce n'est jamais fait [par les organisateurs du mariage]", explique l'élu.