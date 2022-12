Métropole de Lyon : 50 % des stations Vélo'v en panne

Le réseau Velo’v est à nouveau touché par une panne importante. Environ 50% des stations de la métropole de Lyon sont indisponibles ce mercredi midi.

Le service de vélos en libre-service de la Métropole de Lyon est touché par une panne importante ce mercredi 21 décembre midi. Les stations Vélo'v étaient déjà touchées par une panne le 23 novembre dernier.

Panne d'un opérateur

Au total, 50 % des stations Vélo'v ne fonctionnent plus. Les utilisateurs des Vélo'v ont reçu une notification aux alentours de 13 heures. Vélo'v indique qu'il s'agit d'une panne liée à l'un de ses opérateurs Télécom, Vodafone qui équipe la moitié du réseau. Le 23 novembre dernier, Vélo'v nous expliquait que le problème ne relevait pas de "Vélo'v en lui-même". "Les équipes Vélo’v mettent tout en œuvre pour permettre de rétablir le service au plus vite", précise Vélo'v sur ses réseaux sociaux.

Pour l'heure, l'application et les bornes précisent que "si vous avez déposé un vélo sur une de ces bornes vous ne pourrez en louer un second qu’après la résolution de l’incident". Par ailleurs, si vous avez loué un vélo et que votre application est désormais bloquée vous pouvez contacter le service client de Vélo’v.