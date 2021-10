Métropole de Lyon : 10 000 vélos "verts" prêtés d'ici 2025 à des jeunes de 18 à 25 ans, c'est quoi freevélo'v ?

La Métropole de Lyon lance un service de prêt de vélo pour les étudiants boursiers et les jeunes en situation d'insertion sociale et professionnelle de 18 à 25 ans. Jusqu'à 10 000 vélos seront loués pour 10 000 jeunes d'ici 2025.

Ce service de prêt de vélo s'appelle "freevélo'v". La Métropole de Lyon souhaitait conserver le succès de la marque vélo'v. Mais ces "nouveaux" vélos seront... verts.

Qui pourra en bénéficier ?

10 000 vélos seront ainsi prêtés, gratuitement, à des jeunes de 18 à 25 ans :

des étudiants bénéficiant d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux attribués par le CROUS

des jeunes majeurs en situation d'insertion sociale et professionnelle.

Des prêts de vélo pour combien de temps ?

Le jeune pourra recevoir un vélo, un contrat de prêt, pour une durée de 3 mois, 6 mois, 9 mois ou 1 an. "Le ou les contrats sont renouvelables pour une durée de prêt de deux ans maximum", explique la Métropole de Lyon.

Combien de vélos seront prêtés ?

Ca ne sera pas 10 000 vélos pour tout de suite. Ainsi, la Métropole mise sur 350 vélos prêtés en décembre 2021, 1200 en juin 2022, 2400 en décembre 2022 et jusque donc 10 000 en mai 2025. "Le marché mondial du vélo connaissant des difficultés d'approvisionnement, le déploiement de la flotte se fera de façon progressive", dixit la Métropole.

"Le service freevélo'v est une juste illustration de notre ambition pour les mobilités sur notre territoire. Il permettra à des milliers de jeunes gens de se déplacer gratuitement pour aller à l'Université ou au travail et va offrir à plusieurs dizaines de personnes éloignées de l'emploi de trouver une formation, un travail et retrouver la dignité dont elles sont privées depuis trop longtemps", se réjouit Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la voirie et des mobilités actives.

D'où viennent les vélos ?

"La Métropole achète progressivement des vélos de seconde main provenant d'une ancienne flotte européenne de vélos en free floating, Donkey Bike", poursuit la Métropole de Lyon. Les vélos sont ensuite reconditionnés par des structures locales de réinsertion.



Le dispositif est lancé le 8 novembre 2021 mais les jeunes intéressés peuvent d'ores et déjà s'inscrire au lien suivant : freevelov.grandlyon.com