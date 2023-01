Lyon : deux TER sur dix en moyenne, le trafic SNCF très perturbé le 31 janvier

La grève de ce mardi 31 janvier, deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, devrait être particulièrement suivie sur le réseau de transport ferroviaire d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Forts du succès de leur première journée de mobilisation du 19 janvier contre la réforme de retraites, les huit principaux syndicats ont appelé "à se mobiliser encore plus massivement le 31 janvier" contre une réforme qu'ils qualifient d’"injuste". De nouvelles perturbations sont attendues sur les réseaux de transports, où le mouvement devrait une nouvelle fois être très suivi.

Un TGV sur trois

À Lyon, les TCL ont d’ores et déjà dévoilé un adaptation du trafic des métros, bus et tramways qui cesseront de circuler dès 20h30. Du côté de la SNCF, le détail des perturbations sur le réseau TER d’Auvergne-Rhône-Alpes devrait être précisé à partir de 17 heures, toutefois il apparaît déjà qu’en moyenne seulement deux trains TER sur dix circuleront. Au niveau des TGV et Ouigo qui passent par Lyon et la région, le trafic s’annonce également "fortement perturbé". Selon la SNCF, seul un train sur trois circulera sur l'axe sud-est.

SNCF voyageurs recommande à ceux qui le peuvent "d'annuler ou reporter leurs déplacements" et de "privilégier le télétravail". Présent dimanche matin dans l’émission Le Grand Jury sur RTL, le ministre délégué aux Transports Clément Beaune avait prévenu "ce sera une journée difficile voire très difficile dans les transports publics".