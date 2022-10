Météo : une vingtaine de degrés attendus à Lyon ce mardi

La légère hausse des températures ressentie depuis quelques jours se poursuit ce mardi 4 octobre à Lyon, où il fera jusqu’à 21 degrés dans l’après-midi.

Les températures repassent au-dessus des moyennes de saison en ce début de semaine. Le temps devrait être plus qu’agréable pour les Lyonnais ce mardi 4 octobre à Lyon alors que dans la matinée le thermomètre devrait évoluer entre 12°c vers 8 heures et 16°c à midi. Selon les prévisions de Météo France, les températures devraient poursuivre leur progression dans l’après-midi pour atteindre jusqu’à 21°c aux environs de 21 heures, avant de progressivement chuter et de se stabiliser autour de 16°c dans la soirée.

Du côté du ciel, le soleil devrait être caché ce matin par la couche nuageuse, qui devrait toutefois disparaître dans l’après-midi pour laisser filtrer les rayons sur la ville de Lyon.