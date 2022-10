Un grand ciel bleu attend les Lyonnais ce samedi, avec des températures très clémentes et un temps sec toute la journée.

Le week-end pourra s'apprécier à l'extérieur à Lyon, avec beaucoup de soleil et des températures élevées pour la saison, jusqu'à 13 degrés dans la matinée et 23 degrés durant l'après-midi, et un très léger vend du sud qui ne dépassera pas les 10 km / h.

La qualité de l'air est moyenne dans toute la métropole.